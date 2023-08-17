Киево-Печерская лавра обратилась за правовой защитой

Киево-Печерская лавра обратилась к уполномоченному парламента Украины по правам человека и в Госбюро расследований по факту захвата корпусов Нижней лавры и нарушения конституционных прав монахов, сообщил адвокат монастыря канонической Украинской православной церкви Никита Чекман.



По его словам, было подано обращение о совершении уголовного правонарушения в территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве. Никита Чекман утверждает, что комиссия заповедника и сотрудники полиции охраны нарушают свободу передвижения людей и свободный выбор места жительства.

МИД России требует от Украины освободить наместника Киево-Печерской лавры, которого отправили под стражу. Как заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, «киевский режим продолжает политику морального террора против сограждан и верующих».

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Маргарита Головатенко