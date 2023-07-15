Россия потребовала от Украины освободить наместника Киево-Печерской Лавры

МИД России требует от Украины освободить наместника Киево-Печерской Лавры, которого отправили под стражу до 14 августа. Как заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, «киевский режим продолжает политику морального террора против сограждан и верующих».

— Убеждены, что все, кто сегодня прилагает руку к этому беззаконию, делают себя наследниками богоборцев XX века, а за совершаемые ими греховные деяния за ними навсегда закрепится позорное клеймо гонителей канонического православия. Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи, — сказано в сообщении министерства.

Как считают в МИД, митрополиту предъявили надуманные обвинения в том, что он усомнился в «суверенности Украины». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Global Orthodox/YouTube.com

Накануне Соломенский суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу.

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Айрат Назипов