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Участники СВО смогут переходить с платного обучения на бюджет

21:23, 17.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Участники СВО смогут переходить с платного обучения на бюджет
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Участники специальной военной операции смогут переходить с платного обучения на бюджет, соответствующий приказ Минобрнауки Россию опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Участники специальной военной операции, не имеющие на момент подачи заявления на переход академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, переводятся на вакантные бюджетные места, — сказано в документе.

Минобрнауки разработало механизм перевода участников СВО с платного обучения на бюджет в июле этого года. На прошлой неделе соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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Маргарита Головатенко
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