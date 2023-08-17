Участники СВО смогут переходить с платного обучения на бюджет

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Участники специальной военной операции смогут переходить с платного обучения на бюджет, соответствующий приказ Минобрнауки Россию опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



— Участники специальной военной операции, не имеющие на момент подачи заявления на переход академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, переводятся на вакантные бюджетные места, — сказано в документе.

Минобрнауки разработало механизм перевода участников СВО с платного обучения на бюджет в июле этого года. На прошлой неделе соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко