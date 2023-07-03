Минобрнауки разработало механизм перевода участников СВО с платного обучения на бюджет

В России разработали проект постановления, который позволит студентам — участникам специальной военной операции (СВО) перевестись с платного обучения на бюджет, сообщает Минобрнауки.



Документ утверждает порядок перераспределения вакантных мест в вузах, финансируемых за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов России и местных бюджетов.

— Основанием для перехода на бесплатное обучение станет заявление студента и документ, подтверждающий статус участника СВО. Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специально созданной в вузе комиссией. Ее состав, полномочия и порядок деятельности будут определены каждым университетом самостоятельно.

Как отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, меры поддержки участников спецоперации, их интеграция в образовательный процесс и студенческую жизнь — одна из важных задач, над которой министерство работает, сообщает ТАСС.

В высших учебных заведениях Казани предусмотрено около 1,3 тысячи мест для поступления в рамках специальных квот.

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Маргарита Головатенко