Минобрнауки разработало механизм перевода участников СВО с платного обучения на бюджет
В России разработали проект постановления, который позволит студентам — участникам специальной военной операции (СВО) перевестись с платного обучения на бюджет, сообщает Минобрнауки.
Документ утверждает порядок перераспределения вакантных мест в вузах, финансируемых за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов России и местных бюджетов.
— Основанием для перехода на бесплатное обучение станет заявление студента и документ, подтверждающий статус участника СВО. Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специально созданной в вузе комиссией. Ее состав, полномочия и порядок деятельности будут определены каждым университетом самостоятельно.
Как отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, меры поддержки участников спецоперации, их интеграция в образовательный процесс и студенческую жизнь — одна из важных задач, над которой министерство работает, сообщает ТАСС.
В высших учебных заведениях Казани предусмотрено около 1,3 тысячи мест для поступления в рамках специальных квот.
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