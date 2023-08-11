Студенты — участники СВО смогут перейти на бюджет

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Российские студенты — участники спецоперации смогут перейти на бесплатную форму обучения, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

— Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете, — говорится в сообщении.

Уточняется, что перераспределение будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения — очной, вечерней или заочной.

Решение по перераспределению вакантных мест будет принимать специальный коллегиальный орган, созданный непосредственно в самом колледже или вузе. Основанием же для перевода будет служить заявление учащегося.

В высших учебных заведениях Казани предусмотрено около 1,3 тысячи мест для поступления в рамках специальных квот.



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Илина Хакимова