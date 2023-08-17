В Швеции снова разрешили сжечь Коран

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Шведская полиция разрешила проведение очередной акции с сожжением Корана. Она состоится у посольства Ирана в Стокгольме.

— Завтра у посольства Ирана в Стокгольме планируется сжечь Коран. Полиция удовлетворила заявление о проведении собрания, — пишет «РИА Новости» со ссылкой на шведское издание Aftonbladet.

Сегодня в Швеции повысили уровень террористической угрозы в стране с третьего до четвертого по пятибалльной шкале. По словам главы Службы государственной безопасности Шарлотты фон Эссен, страна превратилась в приоритетную цель исламистов.

Швеция регулярно попадает в скандалы из-за того, что местные власти разрешают сжигать Коран. В первый день праздника Курбан-байрам Коран, священную книгу мусульман, уничтожили в Стокгольме. Акцию осудил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил беспокойство, что подобные акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.

10 июля полиция страны в очередной раз разрешила акцию с сожжением религиозного текста. Манифестация прошла 12 июля в полдень на одной из центральных площадей города Хельсингборг на юге страны. Еще одна акция сожжения Корана состоялась у парламента в Стокгольме. Организаторами выступили Салван Момика и Салван Наджем, против которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведения аналогичных акций ранее.

Они же сожгли книгу в начале этой недели. Мигранты пинали экземпляр священной книги, наступали на нее, затем подожгли страницы. Обоих охраняла полиция.

Айрат Назипов