В Швеции снова сожгли Коран

Рядом со зданием парламента в Стокгольме прошла очередная акция, в ходе которой сожгли Коран. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем пинали экземпляр священной книги, наступали на нее, затем подожгли страницы.

Рядом с заграждением находились мусульмане. Они выразили протест против подобной акции.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Швеции регулярно сжигают священную книгу мусульман. В первый день праздника Курбан-байрам Коран сожгли в Стокгольме. Акцию осудил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил беспокойство, что подобные акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.



10 июля полиция страны в очередной раз разрешила акцию с сожжением религиозного текста. Манифестация прошла 12 июля в полдень на одной из центральных площадей города Хельсингборг на юге страны. Как рассказали в местной полиции, мероприятие должно быть проведено «надежным и безопасным образом».

Еще одна акция сожжения Корана состоялась у парламента в Стокгольме. Организаторами выступили Салван Момика и Салван Наджем, против которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведения аналогичных акций ранее.

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Айрат Назипов