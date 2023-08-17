В Швеции повысили уровень террористической угрозы до предпоследнего

В Швеции повысили уровень террористической угрозы в стране с третьего до четвертого по пятибалльной шкале. Об этом сообщает служба госбезопасности страны.

— Повышение уровня террористической угрозы должно служить сигналом для всех соответствующих социальных акторов о важности продолжения работы с мерами по снижению риска совершения теракта, — цитирует заявление ведомства «РИА Новости».

По словам главы Службы государственной безопасности Шарлотты фон Эссен, Швеция превратилась в приоритетную цель исламистов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Швеция регулярно попадает в скандалы из-за того, что местные власти разрешают сжигать Коран. В первый день праздника Курбан-байрам Коран, священную книгу мусульман, уничтожили в Стокгольме. Акцию осудил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил беспокойство, что подобные акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.

10 июля полиция страны в очередной раз разрешила акцию с сожжением религиозного текста. Манифестация прошла 12 июля в полдень на одной из центральных площадей города Хельсингборг на юге страны. Еще одна акция сожжения Корана состоялась у парламента в Стокгольме. Организаторами выступили Салван Момика и Салван Наджем, против которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведения аналогичных акций ранее.

Они же сожгли книгу в начале этой недели. Мигранты пинали экземпляр священной книги, наступали на нее, затем подожгли страницы. Обоих охраняла полиция.



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Айрат Назипов