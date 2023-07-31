Новая акция с сожжением Корана прошла у здания парламента Швеции в Стокгольме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У парламента в Стокгольме состоялась акция с сожжением Корана. Организаторами выступили мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, против которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведения аналогичных акций ранее, сообщает «РИА Новости».



Момика и Наджем пинали экземпляр священной книги, затем подожгли страницы в середине тома. Подожженный экземпляр они выбросили в мусорный ящик, после чего разорвали и кинули туда же еще одну копию.

На площади Минтторгет собралось около 50 человек, большинство из них — журналисты. Мусульмане выражали против подобной акции протест.

Глава МИД королевства Тобиас Билльстрём заявил, что Швеция ценит диалог со странами — членами Организации исламского сотрудничества (ОИС). 31 июля состоится встреча министров иностранных дел стран — членов ОИС, на которой в том числе состоится обсуждение манифестаций с сожжением Корана в Дании и Швеции.

10 июля полиция Швеции в очередной раз разрешила акцию с сожжением религиозного текста. Манифестация прошла 12 июля в полдень на одной из центральных площадей города Хельсингборг на юге страны. Как рассказали в местной полиции, мероприятие должно быть проведено «надежным и безопасным образом».

Осуждения подобных акций высказывали МИД России, а еще МИД Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов.



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Маргарита Головатенко