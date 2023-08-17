Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели огурцы, помидоры и соль

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 7 по 14 августа подешевели свежие помидоры и огурцы, а также на овощи «борщевого набора» — картофель, морковь, столовая свекла, репчатый лук и капуста. Без изменений осталась средняя цена печенья — 204,97 рубля за килограмм.

Заметнее всего за вторую неделю августа в Татарстане подешевела морковь — на 13,13%. Средняя цена одного килограмма на 14 августа составила 53,8 рубля.

Огурцы в республике за семь дней стали дешевле на 12,05%, до 76,14 руб./кг. Средняя цена помидор опустилась на 8,6%, до 92,1 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Подешевели в республике также сливочное масло, куриные яйца, черный байховый чай, соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, твердые, полутвердые и мягкие сыры. Минимально за неделю снизились средние цены на маргарин, творог, овощные консервы для детского питания, пшеничная мука, яблоки, сосиски и сардельки.

Напомним, за предыдущую неделю — с 31 июля по 7 августа — в республике также подешевели свежие огурцы и помидоры. Снизились средние цена на рис, бананы и куриное мясо, а не изменились они на говядину, ржаной и ржано-пшеничный хлеб.

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Татьяна Демина