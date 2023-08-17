В Татарстане вторую неделю подряд дешевеет «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вторую неделю подряд снижаются средние цены на все пять овощей, входящие в так называемый борщевой набор. Подешевели свежая белокочанная капуста, столовая свекла, репчатый лук, картофель и морковь.

Заметнее всего с 7 по 14 августа снизилась средняя цена моркови. Она подешевела на 13,13%, до 53,8 рубля за один килограмм.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 12,77% в республике за неделю подешевел картофель. Средняя цена килограмма на 14 августа составила 34,9 рубля.

Лук за семь дней подешевел на 9,97%, до 45 руб./кг, капуста — на 8,93%, до 49,11 руб./кг, подсчитали в Татарстанстате. Средняя цена столовой свеклы опустилась на 7,3%, до 37,96 рубля за килограмм.

Напомним, снижение средних цен на репчатый лук, картофель, свежую белокочанную капусту, морковь и столовую свеклу зафиксировали и с 31 июля по 7 августа. В конце прошлого месяца из «борщевого набора» подорожала морковь — на 1,17%, до 65 рублей за один килограмм.



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Татьяна Демина