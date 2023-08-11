Официальная статистика: в Татарстане в начале августа подешевели бананы, рис и курятина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале августа в Татарстане подешевели некоторые продукты питания, в том числе свежие огурцы и помидоры, рис, бананы и куриное мясо. Без изменений осталась средняя цена говядины (кроме бескостного мяса), а также ржаного и ржано-пшеничного хлеба.

Заметнее всего с 31 июля по 7 августа в республике подешевели свежие помидоры. Средняя цена упала на 9,4%, до 100,74 рубля за один килограмм.

На другие продукты питания динамика снижения средних цен в начале августа сложилась следующим образом:

куры (кроме куриных окорочков) — на 1,7%, до 185,14 руб./кг;

свежие огурцы — на 1,28%, до 86,63 руб./кг;

бананы — на 1,22%, до 104,12 руб./кг;

шлифованный рис — на 1,04%, до 93,2 руб./кг;

маргарин — на 1,02%, до 233,3 руб./кг;

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в республике подешевели полукопченая и вареная колбаса, подсолнечное масло, сметана, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания и черный байховый чай. Минимально в начале августа снизились средние цены на баранину (кроме бескостного мяса), печенье, мясные консервы для детского питания, творог, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, соль, пшеничную муку, гречку, вермишель, подсчитали в Татарстанстате.

Также в Татарстане в начале августа подешевели овощи «борщевого набора». Средняя цена столовой свеклы снизилась на 6,13%, капусты — на 5,8%, картофеля — на 5,75%, моркови — на 4,5%, а лука — на 2,17%.

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Татьяна Демина