ООН примет участие в саммите БРИКС

ООН будет представлена на саммите БРИКС, сообщил заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.

— Да, ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР. Мы надеемся, что сообщим вам детали, возможно, в начале следующей недели, — сказал он ТАСС.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. В нем по видеосвязи примет участие президент России Владимир Путин, очно страну будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Лидеры 23 стран выразили официальное желание вступить в БРИКС. В числе этих государств Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко