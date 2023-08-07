Более 20 стран официально выразили желание вступить в БРИКС

Лидеры 23 стран выразили официальное желание вступить в БРИКС. Об этом сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

— Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС и еще больше неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС, — заявила она.

В числе этих государств оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.

По словам Наледи, высокая заинтересованность подтверждает статус БРИКС как передовой организации, отстаивающей интересы стран Глобального Юга.

О желании расширить число участников-членов БРИКС объявлял еще в 2022 году. В число тех, кто хочет присоединиться к организации, вошли Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

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Елизавета Пуншева