В Татарстане производство парфюмерии выросло на 171%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Татарстане в первом полугодии 2023 года производство парфюмерии выросло на 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в государственной системе маркировки «Честный знак».

Всего за январь — июнь этого года в Татарстане выпустили 4,6 млн упаковок парфюма. В первом же полугодии прошлого года их было 1,7 миллиона.

Производство парфюма по России в целом в первом полугодии 2023 года выросло на 13,5% — до 39,3 млн упаковок. За аналогичный период прошлого года его выпустили 34,6 млн упаковок.



В III квартале 2022 года Татарстан вошел в число лидеров по производству парфюма, заняв третье место по объему сделанной продукции. В республике было произведено 1,3 млн флаконов духов.

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Илина Хакимова