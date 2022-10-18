Татарстан вошел в число лидеров по производству духов в III квартале 2022 года

По данным Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», в III квартале 2022 года Татарстан вошел в число лидеров по производству парфюма, заняв третье место по объему сделанной продукции.

За данный промежуток времени в республике было произведено 1,3 млн флаконов духов. Абсолютным лидером стала Московская область (6,7 млн флаконов), а на втором месте оказалась Москва (4,3 млн). После Татарстана, на четвертом месте, расположилась Северная Осетия (1,2 млн), а следом за ней Удмуртия (0,6 млн).

В целом за третий квартал российский рынок парфюма продемонстрировал рост в сравнении со вторым кварталом текущего года. Так, в период с июля по сентябрь в стране было продано 18,8 млн единиц парфюмерной продукции на общую сумму 26,4 млрд рублей. Это на 15% больше, чем за предыдущие 3 месяца, когда россияне купили 16,3 млн флаконов, потратив 22,7 млрд рублей. Всего же российские парфюмеры произвели 14,4 млн флаконов (+ 4%).

Средняя цена на парфюмерную продукцию незначительно выросла в сравнении с апрелем — июнем этого года (на 2%) и составила 1 410 рублей.

— В России вопреки ожиданиям и благодаря своевременным мерам правительства не фиксируется дефицита парфюмерной продукции, в магазинах представлены в ассортименте привычные россиянам бренды. Во многом это и заслуга отрасли, которая смогла оперативно адаптироваться к новым условиям, перестроить логистические цепочки и свои бизнес-процессы. Несмотря на то что объемы продаж в III квартале немного превышают совокупные поступления товаров на российский рынок, импорт растет гораздо большими темпами — на 76% в сравнении со вторым кварталом 2022 года, — сказал руководитель управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков.

Фото: pxhere.com

Напомним, Татарстан оказался в числе регионов, где активно покупали российский парфюм в период с января по июнь 2022 года. Больше всего российский парфюм пользуется популярностью у жителей Москвы (продано 497 единиц на 1000 человек населения), Московской (280/1000), Новгородской (260/1000), Мурманской (188/1000), Пензенской (177/1000) областей. В Татарстане продано за указанный период 105 единиц на 1000 человек населения, с этим показателем республика вошла в топ-10.



В связи с ситуацией на Украине решение о приостановке деятельности в России в марте этого года принял американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder. А в апреле о решении закрыть все магазины на российской территории объявила французская косметическая компания L'Occitane.



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Максим Кокунин