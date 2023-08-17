Сегодня в Казани ожидается до +32 градусов

В четверг, 17 августа, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +30..+32 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +28 до +33°С.



Также в столице республики ожидается северо-восточный ветер порывами до 5—10 м/с. Местами они могут достигать 13 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, до конца недели в Татарстане продержится жара — днем температуры воздуха будут достигать +34 градусов. Гидрометцентр республики также прогнозирует дожди, грозы и сильный ветер.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина