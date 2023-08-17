Половина снимающих квартиру казанцев заявила о росте арендной платы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани треть опрошенных жителей снимает квартиру. Из них половина заметили увеличение стоимости арендного жилья за последний год, свидетельствуют результаты опроса СК «Росгосстрах».

Так, 8% респондентов из столицы Татарстана указали, что арендная плата за последний год поднялась на 10—15%. Четверть опрошенных заметили рост на 20—25%, 58% — на 30%, а 9% — более чем на 40%.

Почти половина респондентов — 46% — заявили, что стоимость аренды для них слишком высока, но других вариантов жилья нет. Еще 42% пытаются найти дешевые варианты. Только 8% признали, что цена для них комфортна, а еще для 4% стоимость не имеет значения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам первого летнего месяца Казань заняла третье место в России по росту средней ставки аренды однокомнатных квартир. В столице Татарстана ставка выросла за месяц на 1%, за год — на 1,7%.

По этому показателю Казань обогнала Санкт-Петербург (+1,6%) и Самару (+1,2%). Также в десятку лидеров по месячному росту средних ставок аренды вошли Челябинск (+0,9%), Ростов-на-Дону (+0,7%), Нижний Новгород (+0,5%), Омск (+0,4%), Волгоград, Красноярск и Пермь (+0,3%).

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Елизавета Пуншева