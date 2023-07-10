Казань вошла в тройку лидеров страны по росту стоимости аренды однокомнатных квартир

По итогам первого летнего месяца Казань заняла третье место в России по росту средней ставки аренды однокомнатных квартир. В столице Татарстана ставка выросла на 1%, тогда как годовой рост составил 1,7%, пишут «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

По этому показателю Казань обогнала Санкт-Петербург (+1,6%) и Самару (+1,2%). Также в десятку лидеров по месячному росту средних ставок аренды вошли Челябинск (+0,9%), Ростов-на-Дону (+0,7%), Нижний Новгород (+0,5%), Омск (+0,4%), Волгоград, Красноярск и Пермь (+0,3%).

— Рынок аренды жилой недвижимости в России готовится к периоду высокого спроса, до пандемии он приходился на конец августа — начало сентября, в последние же годы рост активности все больше смещается на середину лета, — поделилась своими наблюдениями директор департамента аренды жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце июня стало известно о планах Минстроя, который хочет ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для россиян до 35 лет. Им хотят компенсировать половину платежей за аренду. Анонсировать подробности новой программы министерство планирует в течение ближайших пары месяцев.

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Айрат Назипов