В Казани вручили автомобили сотрудникам «Россельхозцентра»
На территории «Казань Экспо» торжественно вручили автомобили сотрудникам ФГБУ «Россельхозцентр» по Татарстану. Мероприятие прошло в рамках «Всероссийского дня поля».
В церемонии принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин. Он вручил ключи от автомобилей Lada Vesta.
Всероссийский день поля пройдет в Татарстане 6-9 июля. Участие в выставке примет министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Под его председательством пройдет пленарное заседание.
В выставке, как сообщил глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров, примут участие более 250 компаний. На площадке представят свыше 300 единиц сельскохозяйственной техники. Запланировано более 25 деловых мероприятий.
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