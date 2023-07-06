Новости авто

12:32 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Казани вручили автомобили сотрудникам «Россельхозцентра»

11:57, 06.07.2023
В Казани вручили автомобили сотрудникам «Россельхозцентра»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На территории «Казань Экспо» торжественно вручили автомобили сотрудникам ФГБУ «Россельхозцентр» по Татарстану. Мероприятие прошло в рамках «Всероссийского дня поля».

В церемонии принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин. Он вручил ключи от автомобилей Lada Vesta.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всероссийский день поля пройдет в Татарстане 6-9 июля. Участие в выставке примет министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Под его председательством пройдет пленарное заседание.

В выставке, как сообщил глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров, примут участие более 250 компаний. На площадке представят свыше 300 единиц сельскохозяйственной техники. Запланировано более 25 деловых мероприятий.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Авто Татарстан Россельхозцентр по Республике Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также