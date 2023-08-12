За сутки в Татарстане утонули два человека — оба места не оборудованы для купания

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В субботу, 12 августа, в Татарстане утонили два человека: в Зеленодольском районе у деревни Исаково на Свияге и в Алексеевском районе на Каме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Ранним субботним утром, по словам очевидцев, на Свияге мужчина переплыл реку до противоположного берега и отправился обратно. Во время заплыва он скрылся под водой и больше не появлялся на поверхности.

Прибывшие водолазы в 150 м от берега с глубины 12 метров извлекли и передали сотрудникам правоохранительных органов его тело. Это оказался мужчина 1988 года рождения.



Место происшествия не было оборудовано для купания — там установлен запрещающий аншлаг. Это первое происшествие в этом месте с начала 2023 года. .

В 07.36 спасателям поступило сообщение, что на Каме утонул человек. Водолазы в 100 метрах от берега с глубины 5 метров извлекли тело погибшего 18-летнего юноши, которое затем передали сотрудникам правоохранительных органов.

По предварительной информации, причиной несчастного случая стали судороги от разницы температур воздуха и воды или отсутствие у пловца сил вернуться и доплыть до берега.

Место происшествия также не оборудовано для купания. С начала 2023 года несчастных случаев в этом месте зарегистрировано не было. Причиной трагедии также, как и в первом случае, послужило несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

С 1 июня по 8 августа в Татарстане утонули 47 человек. Среди них три ребенка. Основная причина случившегося — купание в необорудованных местах и несоблюдение требований безопасности.

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Илина Хакимова