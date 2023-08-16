Греция примет перенесенный из Казани матч за Суперкубок УЕФА

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сегодня в Греции состоится матч за Суперкубок УЕФА, который должен был пройти в Казани. За трофей поборются действующий победитель Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» и победитель Лиги Европы испанская «Севилья».

Игра пройдет в городе Пирей на стадионе «Георгиос Караискакис». Он вмещает 33,5 тысячи зрителей, что почти на 12 тысяч меньше, чем «Ак Барс Арена».

Поединок начнется в 22.00 по московскому времени. Обслуживать матч будет бригада судей из Франции. Главным арбитром назначили Франсуа Летексье.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце января УЕФА официально перенес место проведения матча за Суперкубок 2023 года из Казани в Афины. За месяц до этого министр спорта Татарстана Владимир Леонов говорил, что УЕФА давно перестал контактировать с Казанью на предмет проведения матча Суперкубка Европы.



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Айрат Назипов