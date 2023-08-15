В Татарстане участились ДТП с несовершеннолетними

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане участились дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. За последние три дня произошло две аварии, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Например, в Лаишевском районе Татарстана 14-летний водитель питбайка не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ГАЗ. В результате его и 11-летнего пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу. На момент ДТП мотошлемы у подростков отсутствовали.

В субботу, 12 августа, в Лениногорском районе Татарстана около деревни Старое Шугурово произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 13-летнего подростка. По предварительным данным, за рулем ВАЗ-2106 находился подросток — не справившись с управлением на грунтовой дороге, он перевернулся. Несовершеннолетний пассажир скончался, еще два человека госпитализированы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ГИБДД призвали родителей контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль и не давать им ключи от транспорта.

Напомним, в целом в Татарстане количество аварий с участием детей планомерно сократилось — с 590 ДТП в 2018 году до 416 в 2022-м. По данным на 28 июля, с начала 2023 года в республике произошло 233 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 детей погибло и 250 получили ранения.

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Айрат Назипов