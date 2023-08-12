В Татарстане перевернулось авто под управлением подростка — погиб 13-летний пассажир

В Лениногорском районе Татарстана в районе деревни Старое Шугурово около 12.00 произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 13-летнего подростка, об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По предварительным данным, за рулем автомобиля ВАЗ-2106 находился подросток и, не справившись с управлением на грунтовой дороге, перевернулся.

— В результате ДТП 13-летний пассажир от полученных травм погиб на месте. Водитель и второй несовершеннолетний пассажир доставлены в больницу, — добавил Галиев.

На место происшествия выехал Ленигорский городской прокурор Алексей Панишев. Обстоятельства случившегося выясняются, организована процессуальная проверка.

На дорогах Татарстана в 2023 году выросло количество аварий с участием детей, а также число несовершеннолетних, пострадавших в них. Как сообщил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов, по состоянию на 28 июля в республике произошло 233 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 детей погибло и 250 получили ранения.



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Илина Хакимова