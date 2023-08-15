Большинство российских студентов-мужчин увлекаются киберспортом

В России большинство студентов-мужчин регулярно играют в различные соревновательные онлайн-игры, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты экспертно-аналитического доклада НИУ ВШЭ о состоянии киберспорта в российских вузах. В онлайн-опросе приняли участие 21,8 тыс. студентов из 322 российских вузов.

Так, 75,3% студентов мужского пола заявили, что увлекаются киберспортом.

Интересно, что среди студенток о своем увлечении онлайн-играми заявляют только 20,2%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уточняется: 33,4% студентов-мужчин признаются, что играют каждый день, еще 27,3% — несколько раз в неделю и 14,6% — несколько раз в месяц. Среди девушек каждый день играют в онлайн-игры только 5,5%, 6,2% — несколько раз в неделю, 8,5% — несколько раз в месяц.

Президент России Владимир Путин поддержал включение киберспортивных соревнований проекта «Начни игру» в мероприятия турнира «Игры будущего» в 2024 году.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова