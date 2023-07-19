Владимир Путин поддержал включение в «Игры будущего» соревнований проекта «Начни игру»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поддержал включение киберспортивных соревнований проекта «Начни игру» в мероприятия турнира «Игры будущего» в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства.



Финалистка первого сезона Всероссийского конкурса разработчиков игр «Начни игру» Анна Козлова предложила включить киберспортивные соревнования финала проекта в мероприятия турнира «Игры будущего».

— Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма — тоже в хорошем смысле слова. Не квасного, а широкого, с гуманитарной точки зрения основательного, — сказал президент.

Он отметил, что приветствует инициативу о включении движения «Начни игру» в первые «Игры будущего»:

— … Чтобы мы обучали нашим играм спортсменов всей страны, чтобы они не только сидели в компьютере, но были еще и гармонично развиты и активно занимались реальным спортом.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первые «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Ожидается, что в «Играх будущего» примут участие более 2 тысяч профессиональных спортсменов, которые будут соревноваться в 16 дисциплинах. Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Маргарита Головатенко