Российская система ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 25 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, — заявлено в сообщении.
Сегодня российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотники на территориях Белгородской и Курской областей. Уточняется, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.
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