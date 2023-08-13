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Российская система ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников

13:40, 13.08.2023
Российская система ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников
Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 25 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, — заявлено в сообщении.

Сегодня российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотники на территориях Белгородской и Курской областей. Уточняется, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура

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