Владельцам 266 электромобилей в Казани разрешили не платить за парковку на муниципальных стоянках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала 2023 года в Казани в реестр парковочных разрешений внесли 14 электромобилей. Теперь их владельцы могут парковаться на муниципальных стоянках бесплатно, сообщили в городском Комитете по транспорту.

Всего в столице Татарстана в реестр с 2015 года внесено 266 электромобилей. Почти половина из них попала в перечень в прошлом году — 124 машины.

Чтобы попасть в этот реестр, владелец электромобиля может обратиться в МФЦ или Комитет по транспорту Казани. Он должен предоставить заявление, паспорт или документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, свидетельство о регистрации транспорта (СТС) и паспорт машины.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, правительство России предоставило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей в 2023 году. Эксперимент стартовал с 1 марта.

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Айрат Назипов