За первое полугодие 2023 года в Татарстане открылось больше тысячи вакансий для экспертов по HR-автоматизации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние полгода каждая третья вакансия для специалиста по подбору персонала содержала требования навыков HR-автоматизации, на это указывают специалисты hh.ru и Talantix.

За первое полугодие 2023 года в Татарстане было открыто 1 016 таких вакансий.



Так, республика оказалась на 6-м месте в рейтинге российских регионов с самым большим наймом специалистов по HR-автоматизации. На первом месте расположилась Москва — там зафиксировано 8,3 тысячи предложений о работе, на 2-м — Санкт-Петербург (3,1 тыс.), на 3-м — Московская область (2,2 тыс.).

Всего по стране количество таких запросов за январь — июнь 2023 года на 70% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

скриншот realnoevremya.ru исследования hh.ru и Talantix

Интересно, что наибольшее количество вакансий для экспертов по HR-автоматизации разместили ретейловые компании, девелоперы, ИТ-бизнес, логистические компании и производители продуктов питания. А выше всего запрос на таких экспертов у представителей энергетической и добывающей отраслей, логистики, агробизнеса, а также у компаний, которые занимаются управлением многопрофильными активами.

Требования навыков HR-автоматизации указано как обязательное требование в 43,3% размещенных вакансий этих бизнесов.

Так, например, автомобильный бизнес, фармацевтические компании, агрохолдинги, химические и металлургические предприятия, нефтегазовые добывающие компании, а также государственные учреждения и операторы ЖКХ искали экспертов по HR-автоматизации в каждой третьей вакансии в профессиональной области «Управление персоналом».



В Казани на начало августа 2023 года годовой прирост количества вакансий в реальном секторе экономики составляет 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Илина Хакимова