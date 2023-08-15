За первое полугодие 2023 года в Татарстане открылось больше тысячи вакансий для экспертов по HR-автоматизации
В Татарстане за последние полгода каждая третья вакансия для специалиста по подбору персонала содержала требования навыков HR-автоматизации, на это указывают специалисты hh.ru и Talantix.
За первое полугодие 2023 года в Татарстане было открыто 1 016 таких вакансий.
Так, республика оказалась на 6-м месте в рейтинге российских регионов с самым большим наймом специалистов по HR-автоматизации. На первом месте расположилась Москва — там зафиксировано 8,3 тысячи предложений о работе, на 2-м — Санкт-Петербург (3,1 тыс.), на 3-м — Московская область (2,2 тыс.).
Всего по стране количество таких запросов за январь — июнь 2023 года на 70% больше, чем в первом полугодии 2022 года.
Интересно, что наибольшее количество вакансий для экспертов по HR-автоматизации разместили ретейловые компании, девелоперы, ИТ-бизнес, логистические компании и производители продуктов питания. А выше всего запрос на таких экспертов у представителей энергетической и добывающей отраслей, логистики, агробизнеса, а также у компаний, которые занимаются управлением многопрофильными активами.
Требования навыков HR-автоматизации указано как обязательное требование в 43,3% размещенных вакансий этих бизнесов.
Так, например, автомобильный бизнес, фармацевтические компании, агрохолдинги, химические и металлургические предприятия, нефтегазовые добывающие компании, а также государственные учреждения и операторы ЖКХ искали экспертов по HR-автоматизации в каждой третьей вакансии в профессиональной области «Управление персоналом».
В Казани на начало августа 2023 года годовой прирост количества вакансий в реальном секторе экономики составляет 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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