Число вакансий в реальном секторе экономики в Казани увеличилось в 2,3 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на начало августа годовой прирост количества вакансий в реальном секторе экономики составляет 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе «Авито Работы».

В столице Татарстана наибольшую востребованность со стороны работодателей демонстрируют токари (увеличение числа вакансий составило 3,4 раза), инженеры (увеличение в 2,7 раза) и слесари (прирост в 2,4 раза).

Также можно отметить профессии сварщиков с динамикой в 2,2 раза и электромонтажников — в 2 раза.

Выросли в Казани и зарплатные предложения для сотрудников сферы производства (+15%), средняя заработная плата которых в начале августа 2023 года составила 57 553 рубля в месяц (в прошлом году — 50 271 рубль).

Среди упомянутых специалистов, по данным платформы, динамика роста предлагаемых зарплат все же изменила свой порядок: так, на первом месте остаются токари с увеличением среднего оклада на 50% и суммой в 97 946 рублей в месяц, а на втором — слесари с 28% и зарплатой 62 134 рубля.

скриншот realnoevremya.ru исследования «Авито Работы»

По итогам января — мая 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане составила 57 490 рублей. Она оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа.



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Илина Хакимова