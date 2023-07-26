Прокуратура нашла нарушения при содержании железнодорожных переездов в Зеленодольске

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сотрудники Татарской транспортной прокуратуры выявили нарушения при содержании и эксплуатации трех железнодорожных переездов в Зеленодольске. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, все объекты принадлежат ООО «Связь Петролеум».

В прокуратуре выяснили, что на переездах отсутствуют сигнальные столбики, предупредительные сигнальные знаки «С» о подаче машинистами поездов, а также стоп-линии. Кроме того, деревянные и асфальтовые настилы железнодорожных переездов находятся в негодном состоянии, а автодорожные знаки выгорели. Еще не была обеспечена видимость подъезжающего поезда на расстоянии 50 м от переезда.

— В этой связи Татарским транспортным прокурором руководителю проверяемой организации внесено представление. В отношении должностного лица, допустившего нарушения, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Материалы административного дела направлены для рассмотрения по существу в МТУ Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу, — пояснили в ведомстве.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются прокуратурой.

На прошлой неделе Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности при содержании полосы отвода железнодорожного пути Горьковской железной дороги, граничащей с землями лесного фонда. Выяснилось, что пути полосы отвода и охранные зоны железной дороги не очищены от кустарников и поросли деревьев, а лесные участки не отделены минерализованной полосой или противопожарной опашкой. Из-за таких нарушений может произойти пожар, существует риск возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Айрат Назипов