Сегодня в Казани дождь, гроза и до +28 градусов

Во вторник, 15 августа, в Казани ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и гроза, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +26 до +28 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +26 до +31°С.

В Казани также ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер порывами до 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—20 м/с.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, жара в Татарстане ожидается до конца недели — днем температуры воздуха будут достигать +34 градусов. Гидрометцентр республики также прогнозирует дожди, грозы и сильный ветер.

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Татьяна Демина