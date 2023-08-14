В Госдуму внесли законопроект о запрете деятельности коллекторов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете деятельности коллекторов. Документ опубликован в базе данных нижней палаты.

В пояснительной записке говорится, что более половины населения страны выплачивают от одного до трех кредитов одновременно, при этом более 30% граждан платят ежемесячной по займам более 50% от своего дохода.

— Федеральный закон от 3 июля 2016 года №230-ФЭ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» был принят с целью упорядочить отношения между кредитором и заемщиком, то есть исключить такие ранее используемые методы, как шантаж, угрозы личного характера, использование автодозвонов без ограничений по частоте и времени суток. Однако жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время, — прописано в пояснительной записке закона.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутаты полагают, что принятие закона защитит права и законные интересы российских граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении, и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом.

При этом правительство не поддержало эту инициативу.

В июне в Госдуме ужесточили наказание для коллекторов. Теперь им грозят штрафы за клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества и применение насилия. Штрафы составят до 5 млн рублей. Также коллекторов могут приговорить к принудительным работам или лишить свободы на 10 лет, если преступление организовала группа.



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Айрат Назипов