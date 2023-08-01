С августа в России вводится ряд изменений — видео

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В августе в России вводится ряд изменений. Кроме того, заканчивается некоторое количество мероприятия. «Новости Татарстана» телеканала ТНВ напомнили о них.

Так, например с 1 августа начинает действовать закон о внедрении цифрового рубля. Им можно пользоваться с помощью обычных приложений любого банка. В широкое обращение он вступит в 2027 году. До этого его будут тестировать кредитные организации и юридические лица.

Также в августе ожидается ежегодный перерасчет выплат работающим пенсионерам. В отличии от переиндексации процедура распространяется на тех, кто пока не вышел на отдых и работает. Для каждого человека размер пенсии будет зависеть от суммы отчислений в социальный фонд и года оформления пенсии. Также увеличат пенсии для двух категорий пенсионеров — достигших 80 лет и перешедших в статус неработающих.

С августа повышается утилизационный сбор на легковые, коммерческие автомобили и автобусы. Индексации коснется как новых автомобилей, так и авто с пробегом. Исключение — легковые авто личного пользование с объемом двигателя менее 3 литров.

Кроме того, для Санкт-Петербурга вводится курортный сбор. Теперь туристам, остановившемся в гостинице дольше, чем на сутки, надо платить дополнительные 100 рублей в день. Новшество будут тестировать до конца 2024 года.

С 1 августа для граждан ряда стран вводится электронная виза, действующая на всей территории России. Она дает право однократного въезда в страну в качестве туристов, в деловых целях и для участия в мероприятиях. Срок визы — не более 16 суток со дня прибытия.

В августе завершается зачисления в российские вузы. Сдать оригинал документов или выставить отметки об их предоставлении на Госуслугах можно до 3 августа. С 4 по 9 августа выйдут приказы о зачислении. Дополнительный набор завершится не позднее 29 августа.

8 августа завершится прием заявок от IT-специалистов на отсрочку от армии во время предстоящего осеннего призыва. Готовые списки с подтвержденными данными работодателям необходимо направить в Минцифры России. Решение об отсрочках призывные комиссии будут принимать с 1 октября по 31 декабря.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева