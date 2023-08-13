«Ак Барс» обыграл «Барыс» в третьем матче Кубка TANECO и вышел в финал
Казанский «Ак Барс» на домашнем поле обыграл «Барыс». Третий матч Кубка TANECO завершился со счетом 5:2.
Таким образом, казанцы выходят в финал турнира.
«Ак Барс» забил первый гол еще в первом раунде матча. На 19-й минуте преимущества удвоилось. Во втором периоде казанцы вновь забили.
11 августа ХК «Ак Барс» обыграл ярославский «Локомотив» на домашнем поле во втором матче Кубка TANECO. Игра завершилась со счетом 4:2.
10 августа в первом матче Кубка TANECO казанский ХК «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор». Матч, проходивший в столице Татарстана, закончился со счетом 4:3.
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