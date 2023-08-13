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«Ак Барс» обыграл «Барыс» в третьем матче Кубка TANECO и вышел в финал

19:35, 13.08.2023
«Ак Барс» обыграл «Барыс» в третьем матче Кубка TANECO и вышел в финал
Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Казанский «Ак Барс» на домашнем поле обыграл «Барыс». Третий матч Кубка TANECO завершился со счетом 5:2.

Таким образом, казанцы выходят в финал турнира.

«Ак Барс» забил первый гол еще в первом раунде матча. На 19-й минуте преимущества удвоилось. Во втором периоде казанцы вновь забили.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов

11 августа ХК «Ак Барс» обыграл ярославский «Локомотив» на домашнем поле во втором матче Кубка TANECO. Игра завершилась со счетом 4:2.

10 августа в первом матче Кубка TANECO казанский ХК «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор». Матч, проходивший в столице Татарстана, закончился со счетом 4:3.

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Елизавета Пуншева
СпортХоккей Татарстан

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