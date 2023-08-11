ХК «Ак Барс» обыграл «Локомотив» во втором матче Кубка TANECO

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ХК «Ак Барс» обыграл ярославский «Локомотив» на домашнем поле во втором матче Кубка TANECO. Игра завершилась со счетом 4:2.

В первом тайме ни одна из команд не забила гол. Второй тайм закончился на равных — 1:1. В последние 20 минут казанцам удалось вырваться вперед.

Накануне в первом матче Кубка TANECO казанский ХК «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор». Матч, проходивший в столице Татарстана, закончился со счетом 4:3.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева