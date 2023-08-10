ХК «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в первом матче Кубка TANECO

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первом матче Кубка TANECO казанский ХК «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор». Матч, проходивший в столице Татарстана, закончился со счетом 4:3.

Первый период закончился со счетом 0:2 в пользу гостей. Однако во второй двадцатиминутке казанцы совершили камбэк.

Отличились в игре Кирилл Семенов, Александр Радулов и Дмитрий Яшкин.

Следующая игра за кубок у казанцев состоится завтра. «Ак Барс» встретится с ярославским «Локомотивом».

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Елизавета Пуншева