Кинолог дал советы по уходу за пожилыми собаками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За пожилыми собаками требуется больший уход, чем за молодыми. При небольших усилиях со стороны владельца животное может прожить счастливую и долгую жизнь. Об этом «РИА Новости» рассказал президент Российской федерации животноводства и собаководства (РКФ) Владимир Голубев.



— Если вы хотите, чтобы собака жила долгую и счастливую жизнь рядом с вами, вам нужно ответственно подходить к уходу за питомцем. Следите за рационом пожилого питомца, чаще осматривайте собаку, а также не забывайте о профилактических походах к ветеринарному врачу. Постарайтесь уделять достаточно времени питомцу и не забывайте о ежедневных нагрузках, как физических, так и умственных, — подчеркнул он.

Голубев уже говорил, что размер собаки ничего не говорит ни о ее характере, ни о сложности работы с ней. Покупка маленького питомца не гарантирует послушания и легкости воспитания. Существует множество крупных пород, которые могут жить в городских квартирах и не требуют длинных прогулок.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева