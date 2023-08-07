Кинолог заявил об отсутствии влияния размера собаки на ее характер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Размер собаки ничего не говорит ни о ее характере, ни о сложности работы с ней. Покупка маленького питомца не гарантирует послушания и легкости воспитания. Существует множество крупных пород, которые могут жить в городских квартирах и не требуют длинных прогулок, рассказал «РИА Новости» президент Российской федерации кинологии (РКФ) Владимир Голубев.

— Подходить к выбору первой собаки нужно внимательно, честно отвечая себе на вопрос о том, сколько времени и средств вы готовы выделять на питомца, сможете ли вы справиться с выбранной породой. Помимо этого, оцените свои жилищные условия: не нужно брать крупную собаку в квартиру-студию. Некоторые питомцы слишком активны, им тесно, они могут нуждаться в просторе, — подчеркнул он.

По словам Голубева, характер питомца в первую очередь будет зависеть от воспитания.

— Также не стоит, например, выбирать маленькую собаку только из-за размера: маленькая собака не равно маленькие проблемы. Всех питомцев, вне зависимости от размеров, нужно воспитывать, а также ухаживать за ними и уделять должное время, — заявил кинолог.

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Елизавета Пуншева