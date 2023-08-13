В России в июле стоимость котлет и картофельного пюре составила 254,54 рубля

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Средняя стоимость обеда из котлет и картофельного пюре в июле составила 254,54 рубля, что является самым высоким показателем с июня прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Для приготовления котлеты с картофельным пюре примерно на двух человек требуется 400 г мясного фарша, одно куриное яйцо, одна луковица, четыре картофелины, 50 г сливочного масла, 25 мл растительного масла, свежая зелень и соль.

Почти год назад такой набор можно было купить за 262,52 рубля. Затем цена снижалась до начала этого года, после чего постепенно начала расти и в июле достигла 254,54 рубля. За месяц до этого она составляла 254,31 рубля, а в начале года — 247,01 рубля.

Напомним, в начале августа в Татарстане зафиксировали рост средних цен на некоторые продукты питания. Подорожали яблоки, свинина, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

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Елизавета Пуншева