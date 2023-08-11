В Татарстане в начале августа подорожали яблоки и свинина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале августа в Татарстане зафиксировали рост средних цен на некоторые продукты питания. Подорожали яблоки, свинина, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

Яблоки стали лидером по подорожанию в республике. Средняя цена с 31 июля по 7 августа выросла на 4,56%, до 117,9 рубля за один килограмм.

Свинина (кроме бескостного мяса) в Татарстане за неделю стала дороже на 1,38%. Средняя цена на 7 августа составила 277,13 рубля за килограмм.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в республике в начале августа подорожали сухие молочные смеси для детского питания, сосиски и сардельки. Минимально выросли цены на мороженую неразделанную рыбу, твердые, полутвердые и мягкие сыры, куриные яйца, сахар-песок, пшено, макароны из пшеничной муки высшего сорта и сливочное масло, подсчитали в Татарстанстате.

Без изменений в начале августа в Татарстане осталась средняя цена говядины (кроме бескостного мяса), ржаного и ржано-пшеничного хлеба — 483 рубля и 59,34 рубля соответственно. Подешевели свежие огурцы и помидоры, рис, бананы и куриное мясо, а также овощи «борщевого набора» — репчатый лук, картофель, свежая белокочанная капуста, морковь и столовая свекла.

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Татьяна Демина