В Сергиевом Посаде закончились поисковые работы после взрыва

В Сергиевом Посаде на месте взрыва завершили поисковые работы. Об этом сообщила администрация городского округа в telegram-канале.

— Поисковые работы на месте взрыва на территории ЗОМЗа завершены. Об этом на совещании с силовиками, местным отделением Управления соцразвития и семьями пропавших без вести сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов, — заявили в сообщении.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной 9 августа. Происшествие произошло из-за нарушения технологического процесса, заявили в экстренных службах. Разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ).

Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили. Работы на месте продолжаются. Установлено нахождение четырех человек, числившихся пропавшими, неизвестна судьба еще восьмерых.

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Елизавета Пуншева