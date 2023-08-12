В Татарстане вынесен приговор должностному лицу, принимавшему участие в незаконном установлении инвалидности

Пятеро татарстанцев предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве при получении выплат по инвалидности. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

В результате их незаконных действий отделения Пенсионного фонда в Татарстана и Республиканскому центру материальной помощи причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей.

По версии следствия, с 2016 года и до 2022 года обвиняемые за незаконные денежные вознаграждения оформляли себе инвалидности третьей группы с получением соответствующих документов. На их основании они получали страховые пенсии и ежемесячные выплаты.

— Кроме того, судом вынесен приговор должностному лицу, принимавшему участие в незаконном установлении инвалидности, — добавил Шептицкий.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в суд направлены уголовные дела в отношении 42 граждан, ущерб от действий которых превысил 22 млн рублей.



В марте этого года сообщалось, что в Татарстане будут судить десятерых мошенников, использующих аналогичную схему с незаконным получением государственных выплат. Сумма ущерба от их действий превысила 5 млн рублей.

В Татарстане будут судитьСдесятерых мошенников, оформлявших инвалидность для получения государственных выплат.умма ущерба превысила 5 млн рублей, сообщает СУ СК России по республике.



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Илина Хакимова