В Татарстане пойдут под суд мошенники, оформившие инвалидность ради выплат
В Татарстане будут судить десятерых мошенников, оформлявших инвалидность для получения государственных выплат. Сумма ущерба превысила 5 млн рублей, сообщает СУ СК России по республике.
Следствие считает, что в 2016—2022 годах обвиняемые за незаконные вознаграждения оформили себе различные группы инвалидности. Получив в 2016 году соответствующие документы, до последнего времени они получали страховые пенсии и ежемесячные выплаты.
Следствие собрало достаточную доказательную базу и направило в суд уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями.
Рассматриваются дела против должностного лица и посредника, которые принимали участие в незаконном установлении инвалидности.
В феврале прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу о махинациях с пенсионными выплатами на 7,2 млн рублей в отношении 20 местных жителей в возрасте от 35 до 68 лет.
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