В Татарстане в начале лета сократилось число разводов

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В июне 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1 103 развода. Разведенных пар оказалось на 133, или на 10,8% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, следует из данных Росстата.

Количество разводящихся сократилось в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Исключение Саратовская область (+0,9%), Пермский край (+5,4%) и Мордовия (+6%).

Всего в Приволжском федеральном округе за первый месяц лета 2023 года зарегистрировали 9 775 разводов. По сравнению с июнем прошлого года их количество сократилось на 5,5%.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Заметнее всего среди регионов ПФО число разводов сократилось в Ульяновской области — на 17,8%. Развелись там за июнь 373 пары.

Напомним, в Татарстане за май 2023 года официально расторгли 1 233 браков. Это на 2,8%, или на 33 развода, больше, чем за последний месяц весны прошлого года



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Татьяна Демина