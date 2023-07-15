В конце весны в Татарстане выросло число разводов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за май 2023 года зарегистрировали расторжение 1 233 браков. Это на 2,8%, или на 33 развода, больше, чем за последний месяц весны прошлого года, следует из данных официальной статистике.

Увеличение количества расторгнутых браков в мае зафиксировали в шести из 14 регионов Приволжского федерального округа. Помимо Татарстана, это Саратовская область (+17,3%), Пермский край (+13%), Кировская область (+6,5%), Марий Эл (+4,5%) и Нижегородская область (+4%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе за май 2023 года зарегистрировали 10 550 разводов. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года их количество выросло на 41, или на 0,4%, подсчитали в Росстате.

Напомним, в мае 2023 года в Татарстане поженились 1 102 пары. Это на 65 браков, или на 6,3%, больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

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Татьяна Демина