Умер символ Казанского зооботсада — лев Инсар

В Казанском зоопарке умер лев-долгожитель Инсар — ему был 21 год. Об этом сообщается на странице зоопарка в Вконтакте.

— Инсар — светлое воспоминание в памяти наших постоянных гостей, некоторые из них по праву назвали льва символом Казанского зооботсада, — говорится в сообщении.

Инсар практически всю жизнь прожил на исторической территории зооботсада, однако позже он переехал в новую его часть — «Африка. Река Замбези». За свою жизнь Инсар пять раз становился отцом — он даже пережил одного из своих сыновей, льва Цезаря из Самарского зоопарка.

— В дикой природе продолжительность жизни львов составляет 15 лет. Нашему Инсару в сентябре должно было исполниться 22 года, — сообщили в зоопарке.

— Инсар — лев, которого можно смело назвать «сыном полка», а точнее зооботсада. Ведь его растили и выхаживали коллективно. Под руководством заведующей «хищным» отделом Светланы Курбашкиной, которая взрастила котенка «с пеленок», выкармливая из бутылочки с соской, — рассказали в зоопарке.



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Илина Хакимова