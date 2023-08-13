В Татарстане в первом полугодии выросла младенческая смертность

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане за январь — июнь 2023 года умерли 57 детей в возрасте до одного года. Это на одного ребенка, или на 1,8% больше, чем в первом полугодии прошлого года, следует из данных Росстата.

На одну тысячу родившихся в Татарстане в первой половине 2023 года пришлось 3,1 случая младенческой смерти. Показатель оказался выше, чем в январе — июне прошлого года — 2,8.

В целом в Приволжском федеральном округе, куда входят 14 регионов, включая Татарстан, младенческая смертность в первом полугодии 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года сократилась на 13,2%. Умерли за этот период 455 детей в возрасте до одного года.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Почти в половине регионов ПФО младенческая смертность в январе — июне 2023 года выросла. Помимо Татарстана это Марий Эл (+8,3%), Оренбургская область (+24,1%), Мордовия (+25%), Ульяновская область (+47,1%) и Пензенская область (+73,3%).

По итогам января — мая 2023 года в Татарстане наблюдалось снижение младенческой смертности. За этот период умерли 48 детей в возрасте до одного года, что на 2% меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

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Татьяна Демина