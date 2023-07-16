В Татарстане снизилась младенческая смертность

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане младенческая смертность в январе — мае 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%. Умерли за пять месяцев в республике 48 детей в возрасте до одного года.

Показатель младенческой смертности на 1 тысячу новорожденных в январе — мае 2023 года составил в Татарстане 3,2. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 10,3%.

В целом в Приволжском федеральном округе за пять месяцев 2023 года умерли 377 младенцев. Это на 11,9% меньше, чем в январе — мае прошлого года, следует из данных Росстата.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Показатель младенческой смертности на 1 тысячу новорожденных в целом в ПФО оценили в 3,8. По сравнению с первыми пятью месяцами 2022 года он снизился на 5%.

Напомним, за 2022 год в Татарстане умерли 123 ребенка в возрасте до одного года. Это на 24,5% меньше, чем в предыдущем году.

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Татьяна Демина