ТАСС: в России не собираются блокировать сервисы Google Workspace

В России не будут блокировать сервисы Google Workspace, компания не вносила изменения в доступ к своим сервисам. Об этом ТАСС сообщил источник в Google.

Однако уточняется, что если какая-либо компания в мире нарушит условия использования, то доступ к Google Workspace может быть изменен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Google начала блокировать рабочие сервисы Workspace российским компаниям, попавшим под американские санкции: туда входят корпоративная почта, документы, диск и другие сервисы.

— Сложно понять ситуацию, поскольку Google не знает, какие две компании, по слухам, пострадали. Мы можем подтвердить, что в последнее время не было изменений в доступе к существующим сервисам Google Workspace в России, — рассказал собеседник агентства.



После 30 сентября корпорация Microsoft не будет продлевать лицензии российским компаниям. Активные на указанную дату подписки продолжат свое действие в течение оставшегося срока. Однако их нельзя будет продлить.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова